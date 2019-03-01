كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: أمريكا تعتزم تسليح المعارضة الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار لافروف إلى أن المعلومات الواردة تدل على أن الولايات المتحدة تخطط في القريب العاجل لشراء الأسلحة الخفيفة ومدافع الهاون ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة وأنواع أخرى من الأسلحة من إحدى بلدان أوروبا الشرقية وإرسالها إلى مناطق قريبة من فنزويلا بمساعدة إحدى شركات الطيران "المطيعة" لنظام واشنطن.
ونوه لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحدها وواحد أو اثنين من حلفائها في المنطقة يدعمون خيار التدخل العسكري في فنزويلا، مؤكدا أنه في حال لم تدعم الدول المجاورة لفنزويلا قرار الغزو فإن الولايات المتحدة ستفشل.
وتشهد فنزويلا توترات عقب إعلان خوان غوايدو زعيم البرلمان المعارض في شهر يناير الماضي تنصيب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، في ظل وجود الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.
وأعلنت بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة اعترافها به رئيساً لفنزويلا، بينما أيدت روسيا والصين وعدد من البلدان الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.