كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعزيزات أمنية بمحيط قصر الرئاسة الجزائرية تحسبا لمظاهرات كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الآف الجزائريين اليوم الجمعة، في مظاهرات مناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال مراسلنا في الجزائر، إن السلطات الأمنية دفعت بتعزيزات أمنية في محيط قصر الرئاسة الجزائرية والمقار الحكومية والاستراتيجية، وفرضت طوقا أمنيا بمختلف الشوارع الرئيسية تحسبا للمظاهرة.