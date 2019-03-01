كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددًا.. موسكو تتحدى واشنطن بمساعدات جديدة لفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا الجمعة، أنها ستواصل دعم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وذلك بعد ساعات من استخدامها الفيتو بمجلس الأمن، رفضا لمشروع قرار أميركي دعا لتنظيم انتخابات رئاسية وإيصال مساعدات إنسانية "دون عراقيل" إلى فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد محادثات مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، إن "روسيا ستواصل مساعدة السلطات الفنزويلية في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال توفير مساعدات إنسانية مشروعة".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله، إن فنزويلا "تتعرض لتدخل سافر في شؤونها الداخلية"، مؤكدا عزم بلاده التصدي "بكل شدة" لمحاولات التدخل هذه.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتن "يؤيد خطوات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لفنزويلا"، لافتا إلى استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.

من جانبها، قالت رودريغيز إن فنزويلا ستعتمد على إمدادات الغذاء والأدوية من روسيا، "في الوقت الذي تواجه فيه حصارا تقوده الولايات المتحدة"، وتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الروسية.