كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة تركية: زوجة أردوغان تتخوف من تكرار الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكل من له علاقة به أو بحزبه استغلال كل مناسبة لنشر القلق في الأجواء التركية من حدوث أي إنقلاب ضد النظام المسيطر على مقاليد الحكم.

وفي سياق متصل بثّت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مساء الخميس، تقريراً موسعاً بعنوان "انقلاب ما بعد الحداثة بتركيا.. 22 عاماً ولم تُمحَ آثاره من الذاكرة".

وتناول التقرير تغريده لزوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان تخوفت خلالها من تكرار الحدث، ودعت فيها إلى عدم نسيان انقلاب 28 فبراير 1997 الذي شهدته البلاد، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية عبر موقعها الإلكتروني.

وذكرت زوجة الرئيس التركي أن الانقلاب "أطاح بالحكومة الائتلافية بقيادة نجم الدين أربكان" كما شددت على ضرورة تجنب "تكرار ذلك".

ويشهد دور ملحوظ لزوجة أردوغان في الحياة السياسية والاجتماعية في تركيا، وتُطلق تصريحاتها في العديد من المناسبات والفعاليات داخل وخارج تركيا على خطى أردوغان، فيما تقلّد زوج ابنتها إسراء، بيرات البيرق العديد من أهم المناصب الحكومية آخرها وزيراً للمالية.