“الصلح خير”.. نهاية مسلسل خلاف الأشقاء الغاوي

يعتزم الأشقاء الغاوي، من بينهم الفنانان محمد، وعبد العالي، وضع حد لخلافهم بعدما طفى على السطح، وسلطت عليه وسائل إعلام الضوء.

ويلتقي، عصر اليوم الجمعة، محمد الغاوي، شقيقه، عبد العالي، لإنهاء الخلاف وإعلان الصلح بينهما، بحضور وسائل الإعلام، التي اهتمت بالخلاف، وتطوراته.

ويأتي صلح الأشقاء الغاوي، بعد تحضير محمد لأغنية بعنوان “الخاوة” الأغنية، يقول فيها “ياخويا أنت دمي.. براكة من الحقد علاش الفراق ونار البعاد.. كفاية خصومة كفاية عناد”.

وسبق لأشقاء محمد الغاوي، الذين يبلغ عددهم 6، أن كذبوا في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير، تصريحه في برنامج “فاص آ فاص” حيث اتهموه بسوء معاملته لهم، وعدم تقديم أي مساعدة لوالده في تربيتهم، فيما رد هو بأن ذلك تم بتحريض من شقيقه الفنان عبد العالي.