عقوبات الجامعة توحد الرجاء والجيش.. غضب واستنكار واستئناف لعقوبات “الكلاسيكو” الثقيلة

عبر فريقا الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، عن رفضهما التام واستنكارهما للعقوبات “الثقيلة”، التي فرضتها عليهما اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك بعد مبارا “الكلاسيكو” التي جمعت بينهما، يوم الأربعاء الماضي.
وعرفت هذه المباراة، التي تندرج ضمن الجولة 19 من البطولة الاحترافية، استعمال جمهور الفريقين للمئات من الشهب الاصطناعية، بالإضافة إلى أعمال العنف والشغب الذي اندلعت بين محسوبين عن جماهير الرجاء وعناصر الأمن، وهو الأمر الذي تسبب للفريقين بعقوبات ثقيلة، متفاوتة بين خوض مباريات بدون جمهور وغرامات مالية مهمة.
الرجاء يستنكر
وأصدر النادي الأخضر، ليلة الخمس، بلاغا رسميا يعبر فيه عن استنكاره لهذه العقوبات، التي ” نزلت الصاعقة على جميع مكونات النادي نظرا لقساوة العقوبة الصادرة بالمقارنة مع عقوبات صادرة في الأيام الاخيرة بخصوص وقائع اكثر خطورة و حدة”.
وجاء في البلاغ نفسه أن النادي ” ينتقد بكل قوة حرمان النادي من حقه القانوني و الطبيعي في الدفاع عن مواقفه و الإدلاء بحججه واحترام مبدأ التواجهية قبل اصدار أي قرار من شأنه حرمان جماهير النادي من متابعة فريقه”.
وأضاف ” كما لا يخفى على احد أن النادي محروم من الاستقبال بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء للأشغال والصيانة في خضم الموسم الرياضي وأن هذه الوضعية غير الطبيعية تثقل كاهل الجمهور الرجاوي الشغوف بناديه بكثرة التنقل عبر مختلف المدن”.
وشدد النادي على عزمه استئناف القرار” أمام اللجنة المركزية للإستئناف لإلغاء هذا القرار المجحف في حق نادي الرجاء الرياضي وجماهيره العريضة”
وكانت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة قد قررت معاقبة نادي الرجاء الرياضي بإجرائه أربع مباريات نافذة دون جمهور و تغريمه مبلغ 105.000درهم والزامه بتعويض الخسائر التي لحقت ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط.
كي يبقى الزعيم زعيما
على غرار نادي الرجاء البيضاوي، يعتزم الفريق العسكري، هو الآخر استئناف هذه العقوبات، والتي تحرمه من جماهيره، بالإضافة إلى الغرامات المالية الثقيلة.
وأصدر النادي العسكري بلاغا رسميا، نشره على حسابه الرسمي على “فايسبوك” جاء فيه: ” على إثر قرار اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حق الفريق والذي يقضي : “معاقبة نادي الجيش الملكي بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 110 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب بشكل مسترسل مع تسجيل حالة العود، وكذلك لعرض جماهيره لافتات تحمل عبارات مهينة، وذلك بناء على المادتين 105 و94 من قانون العقوبات”، فإن الادارة تقوم بتدارس الحيثيات القانونية للقرار ليتسنى لها الحسم في طلب الإستئناف”.
ودعت إدارة النادي جميع مكوناته ” للعمل سويا كي يبقى الزعيم زعيما إلى الأبد”.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات الجامعة توحد الرجاء والجيش.. غضب واستنكار واستئناف لعقوبات “الكلاسيكو” الثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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