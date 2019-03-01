سورية: مقتل 56 طفلا أثناء نزوحهم عن دير الزور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 84 شخصا، ثلثاهم أطفال (56 طفلا)، لاقوا حتفهم منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهم في طريقهم إلى مخيم الهول، شمالي شرق سورية، بعد أن هربوا من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بمحافظة دير الزور.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، خلال إفادة صحفية، إن "التقارير تفيد بعلاج 175 طفلا بمستشفيات من أعراض طبية ناجمة عن سوء حاد في التغذية".

وأضاف أن نحو 13 ألفا فروا من دير الزور الأسبوع الماضي، ووصل كثير منهم إلى مخيم الهول؛ وقال إن النزوح الجماعي مستمر في رحلة "طويلة وشاقة للغاية".

(يتبع...)