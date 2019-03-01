الآلاف يتظاهرون في الجزائر وتعزيزات أمنية حول قصر الرئاسة



خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بالعاصمة الجزائر اليوم الجمعة، في مظاهرات مناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. الخليج 365/ بغدادخرج آلاف الجزائريين في مظاهرات بالعاصمة الجزائر اليوم الجمعة، في مظاهرات مناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وقالت تقارير صحفية، إن السلطات الأمنية دفعت بتعزيزات أمنية في محيط قصر الرئاسة الجزائرية والمقار الحكومية والاستراتيجية، وفرضت طوقا أمنيا بمختلف الشوارع الرئيسية تحسبا للمظاهرة. وأضافت أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.





وتشهد المدن الجزائرية في الأيام الأخيرة احتجاجات بعد إعلان الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتشهد المدن الجزائرية في الأيام الأخيرة احتجاجات بعد إعلان الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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