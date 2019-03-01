بالفيديو.. واشنطن تنتظر حكومة ديمقراطية في إيران لتسلمها مقر السفارة

قال برايان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن الولايات المتحدة تحافظ على مبنى سفارة طهران بواشنطن، لتسليمه يوما ما للشعب الإيراني، في ظل حكومة ديمقراطية تمثله.

وتابع هوك، خلال فيلم تلفزيوني قصير، من إنتاج وزارة الخارجية الأمريكية من أمام مبنى السفارة الإيرانية المغلق في 3005 شارع ماساتشوستس، في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، أن "الولايات المتحدة تحافظ على الأثاث في درجات حرارة معينة، للحفاظ عليه لتسليمه يوما ما للشعب الإيراني، في ظل حكومة إيرانية ديمقراطية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ظلت خلال الـ40 عاما الماضية، تحافظ على السفارة الإيرانية في واشنطن العاصمة، في انتظار اليوم الذي تُستأنف فيه العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. لكن النظام الديكتاتوري في طهران منع عودة العلاقات".





وأعرب هوك عن أمله في أن يكون الجانب الإيراني قد حافظ هو الآخر على مبنى السفارة الأمريكية في طهران.

ونبه إلى أن "الولايات المتحدة ما زالت تأمل في أن يقرر النظام الإيراني أن ينهي سياساته التي تهدد الولايات المتحدة وشركاءنا في الشرق الأوسط".

وعبر عن تطلع واشنطن لليوم الذي يمكن أن تعيد فيه مفاتيح هذه السفارة إلى ممثل حقيقي للشعب الإيراني.