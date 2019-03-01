وزير خارجية باكستان: سنسلم الطيار الهندي لسلطات نيودلهي اليوم

أكد وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، أن بلاده ستسلم للهند، الجمعة، طيارا كانت قد أسقطت طائرته، وذلك في مسعى لنزع فتيل أزمة بين البلدين المسلحين نوويا.

وقال قرشي في كلمة أمام البرلمان الباكستاني : "كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا بعد ظهر اليوم عند منطقة وجاه الحدودية"، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور بشرق باكستان.



كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعلن، الخميس، عن الإفراج عن الطيار الهندي في "مبادرة سلام" حيال الهند.



وفي نيودلهي قال الجنرال في سلاح الجو الهندي آر جي كي كابور: "نحن سعداء جدا باستعادته ونريد رؤيته مجددا"، مضيفا أن الإفراج عن الطيار خطوة تتفق مع كل معاهدات جنيف.

وأسقطت باكستان طائرة الطيار الهندي ابيناندان فارثامان الأربعاء فوق كشمير خلال اشتباك جوي نادر بين البلدين المتجاورين.. وأكدت باكستان أنها أسرت الطيار بعدما أسقطت مقاتلتين هنديتين في مجالها الجوي.

واعترفت الهند بسقوط طائرة واحدة من طراز ميغ-21 في الاشتباك وطالبت بعودة الطيار "فورا وبسلام".

وأثار الاشتباك بين البلدين الأربعاء مخاوف من دخول الهند وباكستان -اللتان خاضتا حربين مدمرتين واشتباكات قاتلة بسبب كشمير - في دائرة الهجوم والهجوم المضاد والذي يمكن أن يخرج عن السيطرة.