جنرال أميركي يحذّر من سرعة وصول الصواريخ الروسية إلى العمق الأميركي

كشف قائد الدفاع العسكري الفضائي لأميركا الشمالية، الجنرال تيرنس أوشوغنسي، أن روسيا باشرت بنشر صواريخ غير نووية، قادرة على ضرب أهداف في أعماق الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز"، عن الجنرال، أن الصاروخ الروسي فرط الصوتي " "أفانغارد" العابر للقارات، يمكنه الوصول إلى العمق الأميركي، خلال ربع ساعة تقريبا. مشيرا الى ان هذا الصاروخ يملك خصائص السرعة اللازمة، التي تسمح له باختراق الدرع الصاروخية الأميركية.

وخلال كلمته في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، سرد الجنرال على الحاضرين، قائمة الأسلحة الروسية الجديدة، التي تشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة، وخاصة حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" و"تو-95"، وكذلك الصواريخ الروسية البعيدة المدى. وأكّد أن الغواصات الروسية الجديدة من فئة "سيفيرودفينسك"، باتت أقل ضجة من سابقاتها وأكثر قوة وفتكا. وامتدح صواريخ "كاليبر" المجنحة الروسية، لدقتها العالية في ضرب الأهداف الأرضية"، وأكد أنها تشكل تهديدا حقيقيا للحدود الشمالية الأميركية.

وشدد الجنرال الأميركي، على أن التهديد الأكثر خطورة لبلاده يتمثل حاليا، في الصواريخ الروسية النووية وغير النووية والهجمات السبرانية من جانب موسكو.