حصيلة ضحايا هجوم مقديشو ترتفع إلى 18 قتيلا و40 جريحا

نقلت وكالة "الأناضول: عن مصدر أمني اعلانه ان حصيلة ضحايا هجوم مقديشو ارتفعت إلى 18 قتيلا و40 جريحا. يذكر ان مسلحين مجهولين فجروا سيارة مفخخة قرب فندق كبير في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. من جهتها نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الصومالية قولها إن المهاجمين فجروا السيارة قرب منزل رئيس محكمة الاستئناف في شارع المكة المكرمة، وحاولوا بعد ذلك اقتحام المبنى، لكن الحراس تصدوا لهم. وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى في التفجير، وتراوحت الأرقام بين 4 و25 قتيلا، وأفادت "أسوشيتد برس" بسقوط 4 قتلى على الأقل، فيما قالت وكالة الأنباء الألمانية إن عددهم بلغ 25 قتيلا.

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