وزير خارجية كوريا الشمالية: نريد رفع العقوبات جزئيا وليس كليا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو، اليوم (الجمعة)، إن بلاده تريد رفع العقوبات جزئيا وليس بصورة شاملة، وعلى وجه الخصوص رفع البنود المتعلقة بالاقتصاد المدني وحياة عامة الشعب، وهي 5 بنود تم تبنيها خلال عامي 2016 و2017 من بين 11 بندا جاءت في قرار الأمم المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الشمالي - في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء محادثات القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي بفيتنام- "قدمنا مقترحات واقعية في محادثات القمة الثانية، استنادا إلى بناء الثقة الذي قاد إلى محادثات القمة الأولى في سنغافورة في شهر يونيو من العام الماضي ومبدأ الحل التدريجي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف :"يعني ذلك إذا تم رفع جزء من العقوبات الأممية التي تؤثر على الاقتصاد المدني وحياة عامة الشعب، سيتم تدمير نهائي لجميع المنشآت النووية في يونجبيون والتي تنتج موادا نووية من ضمنها البلوتونيوم واليورانيوم، عبر عملية التدمير المشتركة بين فنيين من البلدين تحت رقابة الخبراء الأمريكيين".

وتابع قائلا:"نعتقد بأن هذه هي أكبر إجراءات ممكنة للتفكيك النووي في الوقت الراهن نظرا لمستوى الثقة القائم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".