مواجهات بين الشرطة الصومالية وعناصر من حركة الشباب الإرهابية في مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مواجهات بين الشرطة الصومالية وحركة الشباب في مقديشو
أعلنت الشرطة الصومالية أن مواجهات اندلعت، الجمعة، بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة من حركة الشباب الإرهابية، كانت متحصنة في مطعم، بعد ساعات على هجوم انتحاري أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل.
وقال الضابط في الشرطة الصومالية إبراهيم محمد إن قوات الأمن تحاول حاليا اقتحام مبنى المطعم بعدما طوقته، بينما يسمع في المدينة إطلاق نار ودوي انفجارات بشكل متقطع.
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