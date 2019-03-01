اكتشاف ثالث أضخم احتياطي للغاز في العالم بقبرص

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الغاز في قبرص

اكتشفت شركة "إكسون موبيل" ثالث أضخم احتياطي للغاز في العالم خلال العامين الماضيين في قبرص، حسبما أعلن وزير الطاقة القبرصي.

وكشف وزير الطاقة جيورجيوس لاكوتريبيس، الذي أعلن نتائج أعمال الحفر الاستكشافية الأربعاء، أن الاكتشاف العالمي يقدم دليلا على إمكانية اكتشاف المزيد من الهيدروكربونات في المياه.

وأظهر الدليل إمكانية اكتشاف المزيد من الهيدروكربونات في المياه الواقعة قبالة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، والتي يمكن أن تصبح مصدرا بديلا للطاقة في أوروبا.

وتشير التوقعات إلى احتواء الحقل على ما بين 5-8 تريليون قدم من الغاز.

وتقع جزيرة قبرص في منطقة حوض الشام بشرق المتوسط حيث عثرت إسرائيل ومصر بالفعل على بعض أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي خلال العشر سنوات الأخيرة.

وقال تريستان أسبراي، نائب رئيس شركة "إكسون موبيل"، إن إقامة منشأة في قبرص لمعالجة صادرات الغاز هو خيار وارد.

وأشار أسبراي إلى أن "إكسون موبيل" مهتمة بالبحث عن مزيد من الغاز في مكان آخر قبالة الساحل الجنوبي لقبرص.