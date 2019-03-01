سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها

كـريـم الخـطيب

روى محمود سيد، سائق تاكسي تفاصيل إنقاذ طفلة من الاختطاف، موضحا أنه أثناء سيره في الشارع أوقفه رجل يحمل طفلة صغيرة في عمر الـ 8 سنوات من رقبتها، والمشهد لفت انتباهه وشك في أنه خاطف هذه الفتاة.

وقال «سيد» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إنه أثناء حديثه مع هذا الرجل اتضح له انه حارس عقار، وان هذه الطفلة ابنة أحد السكان في العقار الذي يعمل به، وأنها صماء لا تستطيع التحدث،

موضحا أنه تأكد أن هذا الرجل يكذب وانه خطف هذه الطفلة الصغيرة.

وتابع: "أثناء حديثي مع الرجل شعرت...