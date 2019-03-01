هادي أبو الحسن: ليس كل من يتعاطى السياسة مسؤول عن الفساد

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أن "الناس سئمت من كلمة محاربة الهدر والفساد حيث يجب تعميم ثقافة الاصلاح الوطني الامر الذي يطال كل شيء"، مؤكداً أن "ليس كل من يتعاطى السياسة مسؤول عن الفساد و لكن سياسة الهدر هي مسؤولية كل القوى السياسية أما الفساد هو مسؤولية القوى الفاسدة والفاسد".
وفي حديث إذاعي، أشار أبو الحسن إلى أن " المطلوب القيام بعملية اصلاحات وانقاذ ولنبدأ بالملفات الكبيرة ولا نتلهى بالملفات السغيرة التي تعمينا عن المشاكل الكبيرة"، لافتاً إلى "انني اتمنى الا نحدد الامور في زاوية معينة ونشتت انتباه القضاء عن الموضوع العام فالفساد موجود على أكثر من مستوى ويجب الانتباه الى كل الملفات على كل المستويات".
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