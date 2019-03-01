فادي كرم: ويلٌ لقضاءٍ فيه قضاة لا يدركون انهم يحكمون

رأى أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على القرار القضائي بملف "LBC" أن "اكثر من لُدع من حكم هذا القاضي الذي دخل التاريخ باسوأ اشكاله هو القضاء اللبناني بذاته ، ويلٌ لقضاءٍ فيه قضاة لا يدركون انهم يحكمون".

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