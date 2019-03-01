طريق ضهر البيدر سالكة امام سيارات الدفع الرباعي وطريق ترشيش مقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق ضهر البيدر سالكة حالياً امام المركبات ذات الدفع الرباعي، وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. كما أفادت بأن جميع الطرق إلى مراكز التزلج في كفرذبيان سالكة للمركبات ذات الدفع الرباعي، وطريق كفرذبيان- حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

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