انتقادات لإعلان ترامب ألا علاقة للرئيس الكوري الشمالي بوفاة طالب أميركي

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلاً من الانتقادات في بلاده، لإعلانه أنّه يصدّق ما أخبره إيّاه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من ألا علاقة للاخير، بوفاة طالب أميركي كان مسجوناً في كوريا الشمالية وأعيد إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة حيث فارق الحياة.

وعقب القمة الثانية التي جمعت بينه وبين كيم في هانوي، سئل ترامب خلال مؤتمر صحافي عمّا إذا كان قد تطرّق مع الزعيم الكوري الشمالي إلى قضية الطالب أوتو وارمبير الذي توفي في حزيران 2017 عن 22 عاماً، فردّ بأن "كيم أبلغني أنّه لم يكن على علم بالأمر وأنا أصدّقه".