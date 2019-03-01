رئيس الوزراء العراقي: ما يمس شعب مصر يمس الشعب العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن "ما يصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي"، معربا عن "أمله أن تسهم الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في تعزيز أواصر التعاون بينهما".

وكان قد قتل نحو 24 شخصا وأصيب 50 آخرون، في حريق شب داخل محطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة، صباح الأربعاء، فيما قدم وزير النقل المصري هشام عرفات استقالته على خلفية الحادث.