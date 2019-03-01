خارجية بنغلادش لمجلس الامن: لا نستطيع استقبال المزيد من الروهينغا

أبلغ وزير خارجية بنغلادش شهيد الحق مجلس الأمن الدولي، بأن بلاده لا تستطيع استقبال المزيد من لاجئي ميانمار. وقال: "آسف لأن أبلغ المجلس بأن بنغلادش لن تكون بعد الآن في وضع يسمح لها باستيعاب مزيد من الروهينغا الآتين من ميانمار".

واتهم شهيد الحق ميانمار بإصدار "وعود جوفاء واتباع عدد من الأساليب المعرقلة لعودة اللاجئين". وقال "لم يقدم ولو فرد واحد من الروهينغا على العودة إلى راخين لعدم وجود البيئة المؤاتية هناك".

وتقول ميانمار إنها كانت مستعدة منذ كانون الثاني لقبول اللاجئين العائدين، لكن الأمم المتحدة تقول إن الظروف لم تصبح مناسبة بعد لعودتهم. ويقول الروهينغا إنهم يريدون ضمانات بشأن سلامتهم والاعتراف بهم كمواطنين قبل العودة.