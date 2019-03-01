ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر كبير موظفي البيت الأبيض في أيار بمنح صهره ومستشاره جاريد كوشنر تصريحا أمنيا يمكنه من الاطلاع على معلومات شديدة السرية. ولفتت الصحيفة إلى ان "مسؤولين كبارا في الإدارة انزعجوا من القرار الذي دفع كبير موظفي البيت الأبيض في ذلك الوقت جون كيلي إلى كتابة مذكرة داخلية بشأن تلقيه أمرا بمنح كوشنر التصريح الأمني".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب أمر بمنح كوشنر تصريحا أمنيا يتيح له الاطلاع على معلومات سرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.