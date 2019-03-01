ظريف: نحن الايرانيون جميعا ركاب سفينة واحدة بعيدا عن كل انتماءاتنا

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "نحن الايرانيون جميعا وبعيدا عن انتماءاتنا السياسية والدينية والقومية نركب سفينة واحدة ونسعى على اعتاب العام الايراني الجديد الى تحويل هواجسنا المشتركه الى امل وفرصة لامن وتقدم ايران العزيزة من الداخل والتعاطي مع الخارج بثقة وتعامل بناء مع العالم".

ولفت إلى أن "محبة الشعب الايراني الباسل واعضاء البرلمان المحترمين وتصريحات اللواء قاسم سليماني والرسالة السخية لرئيس الجمهورية والموقف الابوي لقائد الثورة الاسلامية قد ضاعف من عزيمتي وزملائي في وزارة الخارجية في الدفاع على المصالح القومية وحقوق هذا الشعب العملاق"، معتبراً أن "هذا التلاحم والتضامن سر انتصار وتقدم الشعب الايراني العملاق طيلة العقود الاربعة الماضية واكبر عامل لهزيمة السلطويين الذي يرون مصالحهم في شق صف المجتمع الايراني".

وأشار إلى أن "تكريس الثقة بين الشعب والمسؤولين وتلاحم المخلصين في هذا الوطن لانجاز مهامهم وفقا للدستور سيحبط ضغوط السلطويين العديمي الحكمة الذين مازالوا رغم تكبدهم الهزائم والخسائر يبحثون عن مصالحهم من خلال نوازع الهيمنة الباهضة الثمن وعديمة الجدوى وتسويق السلاح لزعزعة امن غرب اسيا وزيادة الضغط على الشعب الايراني الكبير الى ابعد مايمكن"، لافتاً إلى أن "الخارجية الايراني مازالت تؤمن بان الدبلوماسية بامكانها في ظل الاقتدار الوطني والتلاحم الاخلي والدعم الشعب ، ارساء دعائم المكاسب الميدانية على الصعد الاقليمية والدولية".