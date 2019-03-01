دماء المصريين غالية.. "نقل النواب" تكشف عن إجراءاتها بعد حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال المهندس هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت على إجراء تعديلات على بعض اللوائح الخاصة بالسكك الحديد؛ لمنع وقوع حوادث مرة أخرى.

وشدد عبدالواحد، في تصريح لمصراوي، أنه لابد من محاسبة المقصر ووضع عقوبات رادعة وحاسمة تجاه المخطئين؛ لمنع تكرار الحوادث، لأن دماء المصريين غالية ونقطة الدم تساوي الكثير، وتعديل اللوائح أصبح أمرا حتميًا.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "تطوير السكة الحديد بدأ منذ فترة، ونستكمل حاليًا خطة وافق عليها المجلس وفق رؤية 20/30، وهي خطة الدولة ليست مرتبطة بأشخاص، وهذا يحدث للمرة الأولى".

وتابع: "إحنا ماشيين صح، والصورة التي ظهرت بالأمس أكدت لنا أن هناك منظومة تابعة للدولة، وأن الأزمة تدار باحترافية شديدة"، مضيفا: "الحادثة اللي حصلت دي هتزيدنا إصرار، إننا نكمل مسيرة التطوير اللي هتحتاج شوية وقت فقط، لأن السكك الحديدية تعاني من الإهمال منذ 70 عاما".

وأوضح: "بدأنا التطوير منذ خمس سنوات، وأصدرنا اللوائح والقوانين التي تتيح للقطاع الخاص الاشتراك في إدارة وتشغيل هذا المرفق الذي نفتخر به، ولابد أن نضطلع بمسئوليتنا الرقابية كممثلين للشعب، والمسؤولين اللي موجودين في الصف الثاني والثالث اللي مش أد المسؤولية باختصار يروح".

ولفت إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات السابق، تحمل المسؤولية السياسية عن الحادث، وهذه ثقافة وفكر جديدين بالنسبة لنا، واصفًا قرار الاستقالة بالشجاع، وقبولها من رئيس الوزراء بالقرار الجريئ.

وأكد أن الحديث عن استدعاء وزير النقل السابق لمجلس النواب، أمر سابق لأوانه، مضيفًا أن لجنة النقل لم ترشح حتى الآن أسماء لخلافة الدكتور هشام عرفات".

وعن أبرز المرشحين لخلافة وزير النقل السابق قال: "لا تعليق، ما أعرفش".