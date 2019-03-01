حالة الطقس: بارد وغائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، باردا وغائما جزئيا حتى غائما. ورغم تجاوز العاصفة الأخيرة، إلا أنه يحتمل سقوط أمطار محلية، ويخشى من حصول فيضانات في أودية الجنوب، في برية الخليل والبحر الميت والأغوار.

وخلال ساعات الليل من المحتمل أن تسقط أمطار محلية في شمالي ووسط البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 11 – 6، الخالصة (كريات شمونه) 14 – 8، صفد 9 – 6، طبرية 17 – 10، الناصرة 12 – 7، حيفا 15 – 10، يافا 16 – 11، القدس المحتلة 10 – 7، عسقلان 15 – 11، عين جدي 19 – 14، بئر السبع 14 – 8، أم رشرش (إيلات) 18 – 12.

أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن يكن الطقس غائما جزئيا حتى غائما، وتسقط أمطار متفرقة في شمالي ووسط البلاد. ويتوقع أن تتساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل. ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج ما بين متر حتى مترين.