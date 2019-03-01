الان تتابع البرلمان البريطاني يصادق على تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365: صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه أمس على تصنيف “حزب الله” بجناحيه العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”. وصوّت مجلس اللوردات لصالح مشروع قرار حكومي طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد بحظر الجناح السياسي لميليشيات حزب الله اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية. ويأتي التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم ( الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار. ووفقًا للقرار تعد ميليشيا حزب الله اللبناني، بكافة تفرعاتها، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات.

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