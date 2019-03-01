رئيس كوريا الجنوبية:سأساعد أميركا والشمالية للتوصل إلى تسوية كاملة

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن قوله إن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للمساعدة في أن تتمخض محادثاتهما عن تسوية كاملة.

يذكر انه انتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.