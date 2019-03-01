بيونج يانج: كيم وترامب اتفقا على مواصلة الحوار بشأن نزع السلاح النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

اتفق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي على مواصلة الحوار "من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات الثنائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وكالة الانباء المركزية الرسمية في بيونج يانج.

وحسب وكالة الأنباء المركزية، اعتبر الزعيمان قمتهما الثانية "فرصة مهمة" لتعميق الاحترام المتبادل والثقة ورفع مستوى العلاقات، ووعدا بالاجتماع مرة أخرى (دون تحديد موعد) من أجل إجراء مناقشات مثمرة.

وأضافت: "إنهما (كيم وترامب) أعربا عن تقديرهما للقمة كفرصة مهمة لتعميق الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".

وتابعت: "اتفقا على مواصلة الحوار المثمر من أجل تحقيق تقدم تاريخي في نزع السلاح النووي والعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وقالت الوكالة: "على الرغم من وجود جدار عالٍ من العداوة والمواجهة التي تراكمت على مدار 70 عاما من العلاقات العدائية، فقد عبّر الزعيم الأعلى (كيم) والرئيس ترامب عن ثقتهما في أنه بإمكانهما تحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا ما تعاونا بقوة ومارسا الحكمة والصبر".

لكن الوكالة لم تشر إلى أن قمة ترامب وكيم قد انتهت أمس الخميس دون التوصل إلى اتفاق أو إعلان.