روسيا والصين تحبطان مشروع قرار "إنقاذ فنزويلا"

استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو الخميس في مجلس الأمن الدولي، رفضا لمشروع قرار أمريكي يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا و"إيصال المساعدات الإنسانية بلا عراقيل" إلى هذا البلد.
كما صوتت ضد مشروع القرار جنوب أفريقيا العضو غيرالدائم في مجلس الأمن، في حين أيده تسعة من أعضاء المجلس خصوصا الأوروبيين والأمريكيين اللاتينيين.
وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي غينيا الاستوائية وساحل العاج وإندونيسيا.
وفي حين عبر غوستافو ميزا-غوادرا سفير
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتعنت في تصعيدها (..) والهدف منه هو تغيير النظام".
ونادراً ما يستخدم عضوان دائمان في مجلس الأمن الفيتو في وقت واحد.
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