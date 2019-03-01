بعد تسويقه في المغب والإقبال الكبي عليه.. «ديكاتلون» تؤجج غضب مناهضي الحجاب في فرنسا

بعد تسويقه في المغرب والإقبال الكبير الذي لقيه من طرف المحجبات، أعلنت سلسلة المتاجر الفرنسية “ديكاتلون” تخليها عن نية تسويق اللباس الرياضي الموجه للعداءات المحجبات، ممن يرغبن في ممارسة الرياضة بحجاب مريح في فرنسا، بعد إعلانها سابقا عن نيتها في ذلك.

القرار جاء بعد الجدل الكبير الذي أثارة الموضوع في فرنسا والضغوط الكبيرة التي تلقتها الشركة المعنية، واتهامها بـ “الخضوع للإسلاميين والتنكر لقيم حضارة البلاد”، كما جاء على لسان المتحدثة باسم الجمهوريين “ليديا غيرو ثارت”.

فيما ذهب بعض السياسيين الفرنسيين إلى إطلاق دعوات إلى مقاطعة المحلات التجارية للمجموعة في المدن الفرنسية، وهو ما ذكرته النائبة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي “فاليري رابولت”، التي أيدت بيانا لرابطة القانون الدولي للمرأة الذي ينتقد الحجاب، باعتبار أن الشركة الفرنسية المعنية “تروج للفصل بين الجنسين”.

واعتبر بيان الرابطة معلقا عن الموضوع أنه “من السيئ جدا بالنسبة إلى ملايين النساء اللائي يقاتلن حول العالم من أجل حرية أجسادهن وعقولهن ويخاطرن بحياتهن”.

ونتيجة للانتقادات التي طالتها، أعلنت الشركة الفرنسية تخليها عن نية تسويق المنتج حاليا بمتاجرها في فرنسا، كما أكد ذلك مدير التواصل في المجموعة كزافييه ريفوار لوسائل الإعلام الفرنسية.

يأتي هذا بعد تصريحات سابقة لكزافييه يؤكد فيها التزام الشركة بحق جميع النساء في العالم في الرياضة، وجعل الأخيرة متاحة للجميع، مبرزا أن الإقبال الذي لقيه هذا المنتج دفع بالمجموعة إلى التفكير في توسيع نطاق تسويقه بشكل أكبر.

وذكرت عدد من التقارير الإعلامية الدولية أن الشركة تخلت عن الفكرة، وذلك نتيجة الكم الكبيرة من رسائل التهديدات والإهانات التي تلقتها منذ إعلانها نيتها تسويق المنتج في فرنسا.

كما أثار الإعلان موجة غضب قياديين سياسيين في البلاد، خاصة من المنتسبين إلى اليمين المتطرف المعروف بمعاداته للحجاب، على اعتبار أن الأخير يتعارض ويتناقض مع “القيم العلمانية الفرنسية”.

جدل الحجاب الرياضي في فرنسا يأتي بعد الضجة الواسعة التي دارت رحاها في البلاد خلال الصيف الماضي بسبب ملابس السباحة المخصص للمحجبات، علما أن موضوع الحجاب طالما كان مثار جدل في البلاد وجرى منعه في مؤسسات العمل والمدارس والجامعات، باستثناء الأماكن العامة.

يُذكر أن تعامل فرنسا مع موضوع الحجاب يثير غضب الكثير ممن ينتقدون العلمانية الفرنسية المناهضة لثقافة اختلاف الأديان، وعدم احترام الخصوصيات الدينية والثقافية داخل المجتمع الفرنسي..