قتلى وجرحى بانفجار في شارع مكة المكرمة بمقديشو

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب فندق كبير في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما أكدت فرق الإسعاف الخميس.
وقال مدير خدمة أمين للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "نقلت فرقنا خمسة قتلى و25 جريحاً، لكن هذه ليست الحصيلة النهائية".
وأضاف، إن الفرق لا زالت تعمل في موقع الانفجار. ولميعرف على الفور ما إذا كان التفجير تم بانتحاري.
وقال الشرطي محمد فرح "حدث انفجار ضخم لسيارة مفخخة في شارع مكة المكرمة دمر الكثير من المتاجر والسيارات".
ووصف شهود ما حدث في الشارع الأكثر ازدحاما في المدينة مع بداية المساء. وقال عبد الصمد محمد "كل المنطقة كانت تشتعل
كما حدث انفجار ثان في المنطقة ذاتها بعد دقائق من الانفجار الأول لكن لم يعرف مصدره. ولم يتم تبني الاعتداء لكن مقديشو تستهدف عادة من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وطردت هذه الحركة من العاصمة الصومالية في 2011 ثم تدريجيا من المدن الكبرى في البلاد من القوات الأفريقية. لكنها لازالت تسيطر على مناطق واسعة من أرياف الصومال.
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