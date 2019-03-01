جرذان تقتات القمح في “دومينوز بيتزا” في حيفا

أثار الفيديو المقزز ضجة في إسرائيل، خاصة لدى سكان حيفا الذين اعتادوا على تناول البيتزا في فرع الشبكة العالمية التي تقول إنها "ملتزمة بمعاير صارمة في ما يخص النظافة في فروعها"

انتشر في إسرائيل، اليوم الجمعة، فيديو مثير للاشمئزاز، صوّره مارة بالقرب من فرع لشركة “دومينوز بيتزا” العالمية في مدينة حيفا، تظهر فيه جرذان تقتات القمح في المكان. وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية إن الشركة أكدت أن الفيديو حقيقي.

وأثار الفيديو ردود فعل قاسية في إسرائيل، خاصة من سكان حيفا الذي اعتادوا على تناول البيتزا في المكان. وكتب أحد المعلقين على الفيديو أن بات يدرك لماذا أصيب بأوجاع في البطن في المرات التي أكل فيها من المكان. ونادى آخرون إلى إغلاق المكان ومقاطعة الشبكة العالمية.

وأعلنت الشركة أنها أغلقت الفرع بسبب “هجوم جرذان”. وأعربت عن صدمتها العميقة من الفيديو الذي انتشر في بيان. وأكدت الشركة أن “”دومينوز بيتزا” جزء من شبكة عالمية ملتزمة بمعاير صارمة في ما يخص النظافة الصحية”. وأشارت إلى أن “المنطقة حيث يقع الفرع في حيفا تمر بعمليات ترميم وتطوير تؤدي إلى انتشار القوارض في المكان”.