شكرا لقرائتكم خبر عن البشير يفوض صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه في الحزب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

ذكر حزب المؤتمر الوطني في بيان أن الرئيس السوداني عمر البشير فوض صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم.

وذكر الحزب في بيان أن ذلك القرار يأتي "وفاء لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائبا لرئيسه هذا الأسبوع.

يشار إلى أن هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب في دارفور.