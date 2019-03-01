قرار مهم للنائب العام فى حادث محطة مصر

كتبت: نجوى عبدالعزيز
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في حادث اندلاع حريق بمحطة مصر للسكك الحديد بالقاهرة، والذيوقع أمس، وراح ضحيته شهداء ومصابون.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات التي تجريها أن المتهمين الذين تم الأمر بحبسهم هم كل من سائق الجرار 2305 ومساعده،
وعامل المناورة لذات الجرارـ وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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