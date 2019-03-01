اليوم.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة في "الحامدية الشاذلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب: يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين. ويكون موضوع الخطبة: "البناء الاقتصادي السديد وأثره في استقرار المجتمع".

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