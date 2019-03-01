شكرا لقرائتكم خبر عن «البشير» يفوض رئاسة «المؤتمر» لنائبه والان نبدء بالتفاصيل
ذكر حزب المؤتمر الوطني، في بيان، أن الرئيس السوداني عمر البشير فوض صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم.
وقال الحزب، إن ذلك القرار يأتي وفاء لما جاء في خطاب الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.
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