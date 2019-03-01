انت الان تتابع البيت الأبيض: قمة هانوي انتهت «دون اتفاق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البيت الأبيض

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لم يتوصلا لاتفاق بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين لكنهما أجريا محادثات بناءة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي واقتصادها، وذكرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "لم يتوصلا لاتفاق هذه المرة لكن فريقيهما يتطلعان للاجتماع في المستقبل". وصرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بأنه ما كان ليحضر قمة فيتنام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وفي رده على أسئلة للصحفيين خلال اجتماعه مع ترامب، عبر كيم عن ترحيبه بفتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج. وبدأ كيم وترامب يوما ثانيا من المباحثات، في وقت مبكر اليوم الخميس، في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث عبرا عن أملهما في إحراز تقدم بشأن تحسين العلاقات والقضية الرئيسية المتعلقة