محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها مقتل 25 شخصا في انفجار مقديشيو، وتوجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتعيين مسؤول طاقة سابق رئيسًا لوكالة حماية البيئة.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: الادعاء الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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