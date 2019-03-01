شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة اليمني يؤكد الحاجة الماسّة لحماية الآثار في بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "واس" (عدن)

أكد وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، اليوم، الحاجة الماسّة لحماية الآثار في بلاده من النهب والتنقيب العشوائي والتهريب إلى الخارج.

وأشار دماج خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الثقافية والتعليمية، ماري رويس، إلى أن الأضرار تفاقمت بسبب الانقلاب الحوثي واحتلاله لمؤسسات الدولة، وهو ما خلق فراغاً أمنياً ومؤسسياً استفاد منه الحوثيون وغيرهم من الجماعات المتطرفة للعبث بمقدارت الشعب اليمني والاتجار بموروثه التاريخي لتمويل أنشطتهم الإجرامية.

واتفق الجانبان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على تأسيس شراكة مستدامة في مجال التصدي لبيع وتداول القطع الأثرية اليمنية في الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة، وترتيب برامج تدريبية للكوادر اليمنية المتخصصة في مجال التنقيب عن الآثار وتوثيقها والحفاظ عليها.