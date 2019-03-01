شكرا لقرائتكم خبر عن «مليون دولار» مكافأة أمريكية للقبض على حمزة بن لادن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وكالات)

عرضت الولايات المتحدة أمس (الخميس) مكافأة ماليّة قدرها مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن، نجل مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأحد «القياديين الأساسيين» في التنظيم.

وحمزة الذي كان يعتبر الابن المفضّل لوالده الذي قتل في عملية كوماندوس أميركية في باكستان في 2011، مدرج اسمه منذ فترة على اللائحة الأميركية السوداء للإرهابيين.