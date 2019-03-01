جلسة استماع جديدة مغلقة في الكونغرس لمحامي ترمب السابق

اسماء السيد - واشنطن: عاد المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب، مايكل كوهين الخميس إلى الكونغرس الأميركي في جلسة استماع جديدة مغلقة هذه المرة، وذلك بعد شهادته التي حمل فيها الأربعاء على الرئيس الأميركي الذي اتهمه خصوصًا بأنه "محتال" وله صلات بروسيا.

بدأت جلسة الاستماع عند الساعة 09:30 (14:30 ت غ) أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آخر محطة في سلسلة جلسات استماع الكونغرس. ويتوقع ان تستمر ساعات عدة.

وبعد شهادة كوهين العلنية الاربعاء التي بثها التلفزيون مباشرة، أعلن آدم شيف رئيس اللجنة (ديمقراطي) أنه ينوي الإفادة من سرية الجلسة المغلقة للعودة و"التفحص بعمق" العديد من النقاط المثارة المرتبطة بشبهات صلات بين فريق ترمب في انتخابات 2016 وروسيا.

أضاف في تغريدة أنه بين النقاط التي يعتبرها الديمقراطيون مهمة بشكل خاص، مشروع بناء برج في موسكو الذي امتد إلى نوفمبر 2016 بحسب المحامي، أي في شهر الانتخابات الرئاسية، وذلك بخلاف ما كان قاله ترمب، وأيضًا مسألة ما إذا كان ترمب يعرف مسبقًا تسريبات ويكيليكس بشأن منافسته في تلك الانتخابات هيلاري كلينتون، وكذلك "دور البيت الابيض في التصريحات الكاذبة" لكوهين أمام الكونغرس والتي كلفته ادانة.

بعد إبعاده عن المحاماة حكم على كوهين في ديسمبر 2018 بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته بشهادة زور أمام الكونغرس وانتهاك القانون الانتخابي، وهي جرائم قال إنه ارتكبها لحماية ترمب، اضافة الى جريمة التهرب الضريبي. وسيتم حبسه في 6 مايو. وتعاون مع تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول ملف شبهات العلاقات مع روسيا.

ويشكك الجمهوريون في مصداقية كوهين الذي وصفه ترمب بأنه يعاني من "الكذب المرضي". بيد ان المحامي السابق ليس من مصلحته الكذب مجددا أمام البرلمانيين الذين يقدم شهادته أمامهم تحت القسم، لأن ذلك يعرّضه لحكم أثقل بالسجن. وهو تقدم بشكل طوعي للادلاء بشهادته.

وقال ترمب من موقع قمته مع زعيم كوريا الشمالية في فيتنام، ان كوهين "كذب كثيرا" الاربعاء، مشيرا الى أنه لم يقدم دليلا حاسما عن احتمال وجود صلات مع روسيا، بل تحدث عن "شبهات".

