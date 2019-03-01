استقالة وزير الزراعة البريطاني بسبب خلاف بشأن بريكست

اسماء السيد - لندن: استقال وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس الخميس من منصبه بعد قرار رئيسة الحكومة تيريزا ماي منح النواب إمكانية تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير في رسالة الاستقالة أنه يخشى أن يؤدي ذلك الى "سلسلة من الأحداث محورها الأساسي أن يملي الاتحاد الاوروبي شروط كل تأجيل وإهانة بلدنا". أضاف "لا يمكننا التفاوض على بريكست يتوج بنجاح اذا لم نكن مستعدين للخروج حقيقة" من الاتحاد الاوروبي.

لم تكن ماي ترغب في تأجيل تاريخ 29 مارس 2019 المقرر لطلاق المملكة والاتحاد، لكنها اضطرت لتغيير استراتيجيتها بعدما حذر العديد من أعضاء حكومتها من أنهم لن يقبلوا خروجًا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.

ندد مناصرو بريكست داخل حزب المحافظين بهذه المقاربة الجديدة، وصوّت 20 من نواب الحزب ضد خطة ماي مساء الاربعاء.

وامتنع عشرات عن التصويت، لكن الاستراتيجية الجديدة تم تبنيها بغالبية واسعة من 502 صوتًا مقابل اعتراض 20.

بموجب هذه الخطة فان ماي ستعرض مجددا على البرلمان في موعد أقصاه 12 مارس، الاتفاق المبرم مع الاتحاد الاوروبي. وكان الاتفاق رفض بشكل واسع في البرلمان في منتصف يناير الماضي.

في حالة رفضه مجددا من البرلمان فانها ستطلب من النواب في 13 مارس ما اذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد من دون اتفاق. واذا رفضوا ذلك فانها ستعرض عليهم في 14 مارس مقترح تأجيل "محدود" لتاريخ الخروج من الاتحاد.