الجيش الليبي يسيطر على الحدود مع الجزائر وتشاد والنيجر

أعلن الجيش الليبي أن قواته تمكنت من السيطرة على مدينة غات ومنطقة العوينات الغربية، على الشريط الحدودي مع الجزائر.

وأوضح الجيش، في إيجاز صحفي، أن وحداته دخلت المنطقة الحدودية سلميا وسط ترحيب كبير من أهاليها.

كما أفات تقارير إعلامية بأن الجيش فرض سيطرته على الحدود الليبية مع تشاد والنيجر.

ويشن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية واسعة لتجفيف منابع المجموعات المسلحة، لا سيما عند الحدود الجنوبية للبلاد.