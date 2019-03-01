البشير يفوض صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر لنائبه

قرر الرئيس السوداني عمر البشير نقل صلاحياته الحزبية في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم لأحمد هارون ليتفرغ لرئاسة الحكومة. وقرر الحزب اختيار أحمد محمد هارون نائبا لرئيس الحزب خلفاً لفيصل حسن إبراهيم. وفوض البشير صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر لنائبه لحين انعقاد انتخابات الحزب المقبلة. وكان البشير قد أعلن عن حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وفرض حالة الطوارئ وتعيين وزير الدفاع نائباً أولا له.

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