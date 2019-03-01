سكاي نيوز: وقوع انفجار قوي في منطقة باب العلوم في الموصل

أفادت قناة "سكيا نيوز عربية" عن "وقوع انفجار قوي في منطقة باب العلوم في مدينة الموصل شمال العراق". وأعلن الإعلام الأمني العراقي عن مقتل شخص وإصابة 13 شخصاً بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في الموصل".

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