فيديو وصور| قصة بطل و4 ضحايا في محطة مصر.. "إنسان" على رصيف الكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات - الخليج 365
"نادية، وسام، خالد، بيشوي، مرضي".. أسماء خمسة ربما لم تكن لتسمع عنها يومًا، ولعل بعضهم بالنسبة للكثيرين مجرد أرقام على لائحة "ضحايا محطة مصر"، لكن كل منهم يحمل قصصًا نقشها الزمن على خطوط كفيه وفوق قسمات وجهه.
"الخليج 365 رصد قصص 4 من ضحايا الحادث الأليم، وحكاية مشهد بطولي وقفت أمامه لحظات الزمن، لتلقي إليه تحية إجلال وتقدير.
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