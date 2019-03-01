ليبيا / فايز السراج و خليفة حفتر يتفقان في دولة الامارات على ضرورة اجراء انتخابات عامة

أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأنه بدعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وبحضوره، عقد أمس الاربعاء 27 فيفري 2019 اجتماع، في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حضره رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي السيد خليفة حفتر.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة كما على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
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