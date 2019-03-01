مقتل شخص وإصابة 17 في تفجيرين بالعراق

قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن قنبلتين انفجرتا في مدينة الموصل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين.
ووقع الانفجار الأول جراء قنبلة مزروعة على جانب أحد الطرق في منطقةجنوب غرب الموصل، بالقرب من سيارة تنتمي لميليشيات الحشد الشعبي، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.
أما الانفجار الثاني فوقع جراء انفجار سيارة
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجيرين، وهما الأحدث في سلسلة هجمات على الطرقات وفي القرى في مناطق في شمال وغرب بغداد.
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