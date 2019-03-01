كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقديشو: قتلى وجرحى بتفجير استهدف رئيس محكمة الاستئناف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مسلحون مجهولون سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو أثناء محاولهم اغتيال رئيس محكمة الاستئناف، أبشر عمر، اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت وكالة "رويترز" أن تفجيرا قويا هز مقديشو مساء الخميس، أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد سحب من الدخان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجار ثان قرب موقع التفجير الأول.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة الصومالية قولها إن المهاجمين فجروا السيارة قرب منزل رئيس محكمة الاستئناف في شارع المكة المكرمة، وحاولوا بعد ذلك اقتحام المبنى، لكن الحراس تصدوا لهم.

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى في التفجير، وتراوحت الأرقام بين 4 و25 قتيلا، وأفادت "أسوشيتد برس" بسقوط 4 قتلى على الأقل، فيما قالت وكالة الأنباء الألمانية إن عددهم بلغ 25 قتيلا.

وأكد الضابط في الشرطة الصومالية، محمد حسين، إصابة 8 أشخاص جراء التفجير.

وقال شهود عيان إن التفجير تسبب بانهيار جزء من سطح منزل رئيس محكمة الاستئناف الصومالية.